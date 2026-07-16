Chelsea'nin Enzo Fernandez paylaşımı İngiltere'de ortalığı karıştırdı!

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında 1-0 geriye düşen Arjantin, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Arjantin'in eşitlik golünü kaydeden Enzo Fernandez, maçın dönüm noktalarından birine imza attı.

CHELSEA'NİN PAYLAŞIMI TEPKİ TOPLADI

Karşılaşmanın ardından Enzo Fernandez'in kulübü Chelsea, Arjantinli futbolcunun gol sevincini resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Gönderinin sonuna eklenen patlama emojisi ise özellikle İngiliz taraftarların sert tepkisini çekti. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, yoğun eleştirilere neden oldu.

KULÜP PAYLAŞIMI KALDIRDI

Artan tepkiler üzerine Chelsea geri adım attı. İngiliz ekibi, tartışmalara neden olan paylaşımı bir süre sonra sosyal medya hesabından kaldırarak gündemin daha da büyümesini önlemeye çalıştı.