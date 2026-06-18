FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ikinci hafta maçları oynanıyor. B Grubu'ndaki ilk maçlarında rakipleri ile 1-1 berabere kalan Kanada ve Katar, Vancouver'da karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi sahadan galibiyetle ayrılmak. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

KANADA-KATAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kanada-Katar maçı 19 Haziran Cuma günü TSİ 01.00'de başladı. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KANADA-KATAR MAÇI İLK 11'LERİ

Kanada: Crepeau, Johnston, Fougerolles, Cornelius, Laryea, Eustaquio, Kone, Buchanan, Ahmed, Larin, David.

Katar: Abunada, Miguel, Laye, Gaber, Aloui, Ahmed, Khoukhi, Madibo, Edmilson Junior, Afif, Abdurisag.

AÇILIŞ GOLÜ LARIN'DEN