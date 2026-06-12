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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Toronto'da İsrail protestosu!

Toronto'da İsrail protestosu!

Kanada'nın Dünya Kupası'nda Bosna Hersek'e karşı oynayacağı maç öncesinde Toronto'da bir grup gösterici, FIFA'nın İsrail ile olan ilişkilerini protesto etti.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 01:27 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 01:38
Toronto'da İsrail protestosu!

Kanada'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı öncesinde Toronto'da bir grup gösterici, FIFA'nın İsrail ile olan ilişkilerini protesto etti. Toronto'da işlek bir otoyolun yakınında bulunan Dünya Kupası logosunun üzerine dev bir kırmızı pankart asan eylemciler, protestoya imza attı. Göstericiler, "İsrail'i FIFA'dan atın" yazılı pankart açtı.

Protesto, Kanada'nın Bosna Hersek ile oynayacağı karşılaşma için stadyuma giden taraftarlar tarafından görüldü.

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