Haberler Dünya Kupası 2022 Final maçının hakemi Szymon Marciniak'tan flaş sözler!

Final maçının hakemi Szymon Marciniak'tan flaş sözler!

Arjantin ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası final karşılaşmasının yankıları devam ediyor. Karşılaşmanın hakemi Szymon Marciniak, maçtaki tartışmaya neden olan oyuncuların gollerden sonra sahaya girmesi hakkında konuştu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 11:33
Final maçının hakemi Szymon Marciniak'tan flaş sözler!

Arjantin ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası final karşılaşmasının yankıları devam ediyor.

Uzatmalarla birlikte 3-3 biten maçta Arjantin, seri penaltı atışları sonrasında kupaya uzanmış ve kutlamalar günlerce sürmüştü.

Karşılaşmanın hakemi Szymon Marciniak, maçtaki tartışmaya neden olan oyuncuların gollerden sonra sahaya girmesi hakkında konuştu.

"Küçük detayları arıyorlar"

Marciniak kural hatası olduğu iddia edilen durum için; "Arjantin'in üçüncü golünde ayağa kalkıp sahaya giren oyuncuların ne etkisi oldu? Küçük detayları arıyorlar. Fransızlar, Mbappe gol attığında sahada 7 Fransız oyuncunun olduğunu hiç söylemiyor." dedi.

FRANSIZLAR KURAL HATASI VAR DEMİŞTİ

L'Equipe'in haberine göre Fransa cephesi, hakem Szymon Marciniak'ın kural hatası yaptığını iddia etti. Haberde Messi'nin 3. gol vuruşunu yapmadan Arjantin yedek kulübesinden bazı oyuncuların sahaya girdiğini net bir şekilde görüldüğü ve golün geçersiz sayılması gerektiği ifade edildi.

FIFA KURALI NE DİYOR?

FIFA kurallarına göre ilgili kısımda, "Bir gol atıldığı sırada, sahadaki oyunculardan başka bir kişi (futbolcu, yedek futbolcu, kırmızı kart görmüş futbolcu, takım yetkilisi) sahaya girecek olursa gol geçersiz sayılmalıdır. Oyun, izinsiz sahada bulunan kişinin sahaya girdiği noktadan direkt serbest vuruşla başlamalıdır" deniyor.

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