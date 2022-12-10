Haberler Dünya Kupası 2022 İNGİLTERE FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İngiltere - Fransa Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

İNGİLTERE FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İngiltere - Fransa Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final müsabakasında İngiltere ile Fransa kozlarını paylaşacak. Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak müsabaka merakla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Fransa Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022 Cumartesi 13:50
İNGİLTERE FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İngiltere - Fransa Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Fransa maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İNGİLTERE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - Fransa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.,

MUHTEMEL 11'LER

İNGİLTERE

Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden

FRANSA

Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud

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