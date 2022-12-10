İNGİLTERE FRANSA MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | İngiltere - Fransa Dünya Kupası Çeyrek Final maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Fransa maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İNGİLTERE-FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - Fransa maçı 10 Aralık Cumartesi günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.,

MUHTEMEL 11'LER

İNGİLTERE

Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Kane, Foden

FRANSA

Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud