Hırvatistan Brezilya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada kritik maçta Hırvatistan ile Brezilya yarı finale yükselebilmek adına çeyrek final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor.
Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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HIRVATİSTAN - BREZİLYA MAÇI İLK 11'LER
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic
Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison
HIRVATİSTAN - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - Brezilya maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.