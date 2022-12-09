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Hırvatistan Brezilya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dev turnuvada çeyrek final mücadelesinde Hırvatistan ile Brezilya kozlarını paylaşıyor. Hırvatistan - Brezilya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 18:20 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 18:40
Hırvatistan Brezilya maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada kritik maçta Hırvatistan ile Brezilya yarı finale yükselebilmek adına çeyrek final mücadelesinde kozlarını paylaşıyor.

Bu keyif dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

HIRVATİSTAN - BREZİLYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HIRVATİSTAN - BREZİLYA MAÇI İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic

Brezilya: Alisson, Militao, Marquinhos, Silva, Danilo, Paqueta, Casemiro, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison

HIRVATİSTAN - BREZİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hırvatistan - Brezilya maçı TSİ 18.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

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