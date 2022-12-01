Haberler Dünya Kupası 2022 Hırvatistan - Belçika maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Hırvatistan - Belçika maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Hırvatistan ile Belçika, 2022 Dünya Kupası F Grubu son maçında kozlarını paylaşıyor. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalıyor. Hırvatistan - Belçika maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 17:55
Hırvatistan - Belçika maçı CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hırvatistan ile Belçika karşı karşıya geliyor. Hırvatistan - Belçika maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - Belçika maçı TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI CANLI İZLE📺

HIRVATİSTAN - BELÇİKA MAÇI 11'LERİ

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Perisic, Livaja.

Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Meunier, De Bruyne, Witsel, Castagne, Carrasco, Trossard, Mertens.

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