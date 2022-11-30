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Avustralya Danimarka CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının heyecanı sürüyor. D grubunun üçüncü maçında Avustralya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Kazananın üst tura yükseleceği karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 17:56
Avustralya Danimarka CANLI İZLE | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D grubunun üçüncü maçında Avustralya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. 3 puanı bulunan Avustralya'ya gruptan çıkmak mücadele verecek. İki maçta 1 puanı olan Danimarka'nın üst tura yükselmek için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor.

Al Janoub Stadyumu'nda oynanan müsabaka 18.00'da başladı. Zorlu karşılaşmayı Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetiyor.

📺AVUSTRALYA - DANİMARKA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN📺

MAÇIN 11'LERİ

Avustralya: Ryan, Degenek, Souttar, Rowles, Aziz Behich, Leckie, Irvine, Mooy, Goodwin, Duke, McGree.

Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Maehle, Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Jensen, Skov Olsen, Lindstrom, Braithwaite.

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