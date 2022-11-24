Haberler Dünya Kupası 2022 URUGUAY GÜNEY KORE MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Uruguay - Güney Kore maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

URUGUAY GÜNEY KORE MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Uruguay - Güney Kore maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu müsabakasında Uruguay ile Kanada kozlarını paylaşacak. Education City Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uruguay - Güney Kore maçı saat kaçta? Hangi kanalda? TRT 1 canlı izle

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 11:30
URUGUAY GÜNEY KORE MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Uruguay - Güney Kore maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uruguay - Güney Kore maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

URUGUAY - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Uruguay - Güney Kore maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

3. RANDEVU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay ile Güney Kore, turnuvada 3. kez karşılaşacak.

Education City Stadı'nda yarın oynanacak H Grubu mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

1930 ve 1950'de düzenlenen Dünya Kupası'nı müzesine götüren Uruguay ile 1986'dan bu yana futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmayı başaran Güney Kore, turnuvada 3. kez rakip olacak.

Uruguay, rakibiyle 1990 İtalya'da oynadığı grup maçını 1-0, 2010 Güney Afrika'da yaptığı son 16 turu müsabakasını da 2-1 kazanmıştı.

Uruguay'ın kadrosunda Galatasaray'dan kaleci Fernando Muslera ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu santrfor Maxi Gomez yer alıyor.

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