URUGUAY GÜNEY KORE MAÇI CANLI İZLE TRT 1 📺 | Uruguay - Güney Kore maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uruguay - Güney Kore maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

URUGUAY - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Uruguay - Güney Kore maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

3. RANDEVU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay ile Güney Kore, turnuvada 3. kez karşılaşacak.

Education City Stadı'nda yarın oynanacak H Grubu mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

1930 ve 1950'de düzenlenen Dünya Kupası'nı müzesine götüren Uruguay ile 1986'dan bu yana futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmayı başaran Güney Kore, turnuvada 3. kez rakip olacak.

Uruguay, rakibiyle 1990 İtalya'da oynadığı grup maçını 1-0, 2010 Güney Afrika'da yaptığı son 16 turu müsabakasını da 2-1 kazanmıştı.

Uruguay'ın kadrosunda Galatasaray'dan kaleci Fernando Muslera ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu santrfor Maxi Gomez yer alıyor.