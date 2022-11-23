Haberler Dünya Kupası 2022 ALMANYA JAPONYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Almanya - Japonya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

ALMANYA JAPONYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Almanya - Japonya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu müsabakasında Almanya ile Japonya kozlarını paylaşacak. Khalifa International Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Japonya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:01 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:01
ALMANYA JAPONYA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Almanya - Japonya maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Almanya - Japonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

ALMANYA - JAPONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA KUPASI HABERLERİNİ TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Almanya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Japonya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ALMANYA - JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Almanya - Japonya maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Almanya: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Hofmann, Musiala, Gnabry; Muller

Japonya: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Morita, Endo, Kamada; Ito, Asano, Minamino

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Cristiano Ronaldo haberi: Cristiano Ronaldo'ya ayrılır ayrılmaz ilk teklif geldi! Manchester United sonrası sürpriz takım peşine düştü...
Düzce'de depremzede korku dolu anlarını anlattı: Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi!
Cornelius kaçırdığı golle gündem oldu! 'Şaka gibi'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya Kupası'nda sıra Ronaldo'lu Portekiz'de
Lucas Hernandez kadrodan çıkartıldı!
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (23 Kasım)
Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ve isim listesi
Elazığ TOKİ çekiliş sonuçları sorgula (TOKİ Elazığ isim listesi)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kings'ten üst üste 7. galibiyet Kings'ten üst üste 7. galibiyet 10:33
Joao Pedro için flaş iddia! Joao Pedro için flaş iddia! 09:51
Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... Crespo için özel açıklamalar ve transfer itirafı! Atl. Madrid... 09:50
Ferdi Kadıoğlu'dan küfür ricası! Ferdi Kadıoğlu'dan küfür ricası! 09:44
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:09
"Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" "Sonuna kadar gidebilmek için kurulmuş bir takım" 01:10
Daha Eski
Yeniden Marcelo! Yeniden Marcelo! 01:35
F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip! İşte istenen rakam 09:04
Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık! 09:21
Beşiktaş'ta Ersin kararı! Transfer... Beşiktaş'ta Ersin kararı! Transfer... 09:26
Ozan Tufan sürprizi! Serie A ekibi... Ozan Tufan sürprizi! Serie A ekibi... 09:32
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz bilmecesi! 09:40