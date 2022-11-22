Haberler Dünya Kupası 2022 Leroy Sane'den Almanya'ya kötü haber!

Leroy Sane'den Almanya'ya kötü haber!

Son dakika spor haberi: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında çarşamba günü Japonya ile karşılaşacak Arjantin'de yıldız futbolcu Leroy Sane, sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 14:01
Leroy Sane'den Almanya'ya kötü haber!

Antrenmanda sakatlanan Leroy Sane, Almanya'nın 2022 Dünya Kupası'nda çarşamba günü Japonya ile oynayacağı maçın kadrosundan çıkarıldı.

Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun dizindeki sakatlık nedeniyle Japonya karşısında forma giyemeyeceği kaydedildi.

Sane'nin Japonya karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyordu. Teknik direktör Hansi Flick'in elinde bu bölgede Serge Gnabry, Julian Brandt, Mario Götze ve Kai Havertz gibi seçenekler bulunuyor.

E Grubu'nda yer alan "Panzerler", pazar günü İspanya ile karşılaşacak.



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