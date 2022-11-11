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Senegal Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberleri... 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Senegal Milli Takımı'nın Katar kafilesi açıklandı. Kadroda, sakatlığı bulunan ve bir süre forma giyemeyeceği ifade edilen Bayern Münih'li Sadio Mane de yer aldı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 13:49
Senegal Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Senegal Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Mame Thiam'la birlikte Alanyaspor'dan Famara Diedhiou, Dünya Kupası için kadroda yer aldı.

Aynı zamanda sakatlığı bulunan ve kupada yer alıp almayacağı merak edilen yıldız oyuncu Sadio Mane de kadroda yer aldı. Ev sahibi Katar'la A Grubu'nda yer alan Senegel, turnuvadaki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. İkinci maçında Katar'la kozlarını paylaşacak Senegal, Ekvador karşılaşmasıyla turnuvanın grup etabını tamamlayacak.

Senegal'in 2022 Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Kaleci: Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seny Dieng

Savunma: Bouna Sarr, Saliou Ciss, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cisse, Abdou Diallo, Ibrahima Mbaye, Abdoulaye Seck, Fode Ballo Toure, Cheikhou Kouyate

Orta Saha: Pape Matar Sarr, Pape Gueye, Nampalys Mendy, Idrissa Gana Gueye, Moustapha Name, M.Loum Ndiaye, Joseph Lopy

Forvet: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Bamba Dieng, Habib Diallo, Boulaye Dia, Famara Diedhiou

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