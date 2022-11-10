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Polonya 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunu duyurdu!

Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvaya katılacak ülkeler resmi olarak turnuvada mücadele edeceklerini kadrolarını duyurmaya başladılar. Son olarak ise Polonya Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası kadrosunu duyurdu. İşte detaylar...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 19:00
Polonya 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunu duyurdu!

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Polonya Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Czeslaw Michniewicz, tarihinde 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Polonya'nın 26 kişilik kadrosunu duyurdu.

Polonya C Grubu'nda Arjantin, Suudi Arabistan ve Meksika ile karşılaşacak.

İŞTE POLONYA'NIN DÜNYA KUPASI KADROSU

Kaleci: Wojciech Szczesny (Juventus), Lukasz Skorupski (Bologna), Bartlomiej Dragowski (Spezia).

Defans: Jan Bednarek, Matty Cash (Aston Villa), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Robert Gumny (Augsburg), Artur Jedrzejczyk (Legia Varşova), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont), Nicola Zalewski (Roma).

Orta saha: Krystian Bielik (Birmingham City), Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kaminski (Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab), Michal Skoras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK), Sebastian Szymanski (Feyenoord), Piotr Zielinski (Napoli), Szymon Zurkowski (Fiorentina).

Forvet: Robert Lewandowski (Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piatek (Salernitana), Karol Swiderski (Charlotte).

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