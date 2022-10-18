Haberler Dünya Kupası 2022 DÜNYA KUPASI HABERLERİ | Diogo Jota Dünya Kupası'nı kaçıracak

DÜNYA KUPASI HABERLERİ | Diogo Jota Dünya Kupası'nı kaçıracak

Son dakika haberleri... Premier Lig ekiplerinden Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Kloop yıldız futbolcu Diogo Jota'nın sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Kloop, Portekizli futbolcu hakkında, "Dünya Kupası'nı ne yazık ki kaçıracak. Baldır kaslarındaki sakatlık, gayet ciddi. Portekiz Milli Takımı ve bizim için üzücü bir haber. Tedavisine başlandı." ifadelerini kullandı. İşte detaylar..

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2022 Salı 16:31
DÜNYA KUPASI HABERLERİ | Diogo Jota Dünya Kupası'nı kaçıracak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Diogo Jota, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılamayacak.

Liverpool'un West Ham United'ı konuk edeceği lig maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Alman teknik direktör Jürgen Klopp, ev sahibi ekipte forma giyen oyuncuların sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hafta sonu oynanan ve Manchester City'yi 1-0 yendikleri lig maçının uzatma bölümünde sakatlanarak oyunu terk eden Jota'nın sahalardan uzun süre uzak kalacağını belirten Klopp, "Diogo için haberler iyi değil. Dünya Kupası'nı ne yazık ki kaçıracak. Baldır kaslarındaki sakatlık, gayet ciddi. Portekiz Milli Takımı ve bizim için üzücü bir haber. Tedavisine başlandı." ifadelerini kullandı.

Milli formayla 28 maçta 10 gole imza atan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Liverpool'da tüm kulvarlarda çıktığı 8 karşılaşmada ise 5 kez ağları sarstı.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Türk futbolu için büyük tehlike"
Turistler Bodrum'da 'sarı yaz'ın keyfini çıkardı
Çaykur Rizespor rahat turladı!
F.Bahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya Kupası'na akın var! Satılan bilet...
Dünya Kupası'nda yapılacak ödemeler belli oldu!
Memurlara müjde! 2023 Memur mesai ücreti...
UEK EKRANI | Uzaktan Eğitim Kapısı
İzmir'de deprem mi oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manisa FK penaltılarda turladı Manisa FK penaltılarda turladı 17:11
Trabzonspor derbinin hikayesini paylaştı! Trabzonspor derbinin hikayesini paylaştı! 17:11
Altay'a kupada şok! Altay'a kupada şok! 17:03
Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! Wanda Nara'dan Icardi hakkında çarpıcı sözler! 17:01
Çaykur Rizespor rahat turladı! Çaykur Rizespor rahat turladı! 16:51
Villarreal Türkiye'ye geliyor! İstanbul'un iki deviyle... Villarreal Türkiye'ye geliyor! İstanbul'un iki deviyle... 16:37
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi ne zaman? 16:35
F.Bahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile... F.Bahçe'den müthiş istatistik! 103 gollü sezonda bile... 16:16
Milliler mağlup oldu! Milliler mağlup oldu! 16:11
Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman? Galatasaray - Kastamonuspor maçı ne zaman? 16:05
Bilbao Basket - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta? Bilbao Basket - Bahçeşehir Koleji maçı saat kaçta? 15:53
Paşa uzatmalarda turladı! Paşa uzatmalarda turladı! 15:36