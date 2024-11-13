Sandık Kokusu 35. BÖLÜM FRAGMANI | Show TV Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu yeni sezon ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 35. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elektriklerin gelmesiyle kendini geri çeken Karsu, ne yapacağını şaşırır ve alelacele oradan uzaklaşır. Bora konusunda Kıvanç'ın ağzını yoklamak isteyen Ayça, Lale ile birlike Kıvanç'a sürpriz ziyarette bulunurlar. Bu durumdan memnun olmayan Kıvanç, Bora'yı yardıma çağırır.

Sanki hiç öpüşmemişler gibi davranan Karsu ve Bora arasında sessizliği ilk bozan Bora olur. Bu konuyu konuşup rahatlamak ister. Gülnaz, Zehra'yı göndermek için kolları sıvar. Ancak Zehra'nın gitmeye niyeti yoktur. Hasan'ı elde etmekten vazgeçmeyecektir.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI