Kara Ağaç Destanı 23. bölüm fragmanı izle FULL | TRT 1 Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı İZLE TEK PARÇA

TRT'nin yeni soluklu dizisi Kara Ağaç Destanı son bölümü ile izleyicinin dikkatini çekti. "Kara Ağaç Destanı"nda; 1950 ve 1970'li yıllarda Anadolu'nun kadim topraklarında iyiliğin yanında kötülüğün, varlığın dünyası ile yokluğun gerçeği yan yana anlatılırken heyecan, hüzün ve sevda kalplere dokunuyor. Kara Ağaç Destanı 23. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. İşte detaylar...

KARA AĞAÇ DESTANI 23. bölüm fragmanı izle

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KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Raziye, hastanede ölüm kalım savaşı vermektedir. Ömer, bundan dolayı derin bir acı içindedir. Annesine şimdiye kadar zarar veren herkesten tek tek hesap sormaya kararlıdır. Sultan, onu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamaz. Ömer artık Kara Ağaç'ta kendi adaletini uygulayacaktır.

Diğer tarafta Celal Ağa, adım adım kendisine doğru gelen Ömer'i durdurmak için çare arar. Fakat ne yaparsa yapsın Ömer'e ulaşamaz ve kaçınılmaz son gerçekleşir. Ömer ve Celal Ağa karşı karşıya gelir. Geriye tek bir soru kalır: Ömer'in Celal Ağa'ya uygulayacağı adalet ne olacaktır?