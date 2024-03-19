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Sandık Kokusu 16. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı Show TV İZLE

Sandık Kokusu 16. bölüm fragmanı şimdiden izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicinin kalbini kazanmış gibi görünüyor. Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı dizide, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncular da yer alıyor. Sandık Kokusu 16. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimiz. İşte Sandık Kokusu yeni bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 21:30 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 21:50
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Sandık Kokusu 16. BÖLÜM FRAGMANI | Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı Show TV İZLE

Show TV'nin yeni soluklu dizisi Sandık Kokusu Çarşamba akşamları ekrana geliyor. Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın anne-kızı canlandırdığı dizide pek çok başarılı oyuncu da rol alıyor. Sandık Kokusu ilk bölüm tanıtımı epey yankı uyandırmıştı. İzleyiciler ise Sandık Kokusu 16. bölüm fragmanı ile ilgili araştırma yapıyor.

SANDIK KOKUSU 16. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adnan'ı bir kadınla sarmaş dolaş yakalayan Filiz, koşarak evden çıkar ve gördüklerini Türkan'a anlatır. Irmak ve bebeği için endişelidir. Adnan, Filiz'le durumu konuşmak ister. Gizli telefonlaşmaları duyan Irmak, Adnan ve Filiz'e bir kafede yakalar. Bu durumdan nasıl kurtulacaklardır?

Diğer yandan Dilaver, Hasan'ın emriyle Filiz'in giriş çıkış saatlerini haber vermesi için Ömer'le anlaşır. Filiz bindiği takside bahar dalı ve bir davetiye bulur. Gizli bir hayranı olduğunu anlar ve hoşuna gider. Adnan, site içerisinde Irmak için lüks bir organizasyon düzenler, Herkes oradadır. Çok geç gelen Karsu ise herkesi şaşırtır.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ
  • Özge Özpirinçci
  • Metin Akdülger
  • Necip Memili
  • Levent Can
  • Mina Akdin
  • Ergun Kuyucu
  • Kayhan Açıkgöz

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