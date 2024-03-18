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Mehmed: Fetihler Sultanı 4. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümleri ile izleyici ekran başına kilitledi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatına odaklanan dizi tarihseverlerden de tam not aldı. Her hafta Salı akşamları yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 4. bölüm izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 22:50 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 22:50
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Mehmed: Fetihler Sultanı 4. BÖLÜM İZLE FULL | Mehmed: Fetihler Sultanı SON bölüm izle TRT 1 tek parça

TRT1'in yeni soluklu dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı 4. bölümü ile ekranlara geldi. Tarihseverlerin özellikle dikkatini çeken dizi, Fatih Sultan Mehmed'i ve Osmanlı'nın o dönemlerini anlatıyor. Dizinin 4. bölümünü yeniden izlemek isteyenler veya kaçıranlar için detayları sizler için derledik. İşte Mehmed: Fetihler Sultanı 4. bölüm izleme linki...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 4. BÖLÜM İZLE

MEHMED: FETİHLER SULTANI 4. BÖLÜM ÖZETİ

Mehmed, Yanoş'un oyununa gelerek pusuya düşürülmüştü. Üstünde yağmur gibi yağan oklardan son anda kurtulan Mehmed bu cendereden çıkıp zor durumdaki babasına yardım edebilecek mi? Murad'ın otağı büyük bir baskın yemiş, üzerine patlayıcı çömlekler bağlanan Eflaklılar birer birer infilak etmekteydi. Bir Eflaklı ise Murad'ın arkasından usulca sokulmuştu. Murad bu tehlikeden nasıl kurtulacak? Kosova Savaşını kazanan Osmanlılar geri dönmüş, Çandarlı ise Mehmed'in kendisine yaptıklarını unutmamıştı. Çandarlı kurduğu oyunla Mehmed'i yuvasından vurmak ister. Zafer Toyunda bu oyununu devreye sokar.

Sultan Murad ve İbrahim Han'ın müsaadesiyle Mehmed ve Gülşah'ın nikahı gerçekleşir. Bahar bu duruma nasıl tepki verecek? Mehmed bu evliliğe hoş bakmasa da, rıza göstermişti. Ancak onun hayali bambaşka bir yolculuktu. Harem'de ise Halime Sultan Murad'a istediğini yaptırmış, Hüma'yı Bursa'ya göndermişti. Hüma'nın hastalığı bu olayla beraber artar. Halime ise Gülşah'ın Mehmed'e hatun olmasıyla beraber yeni hesaplar peşindedir.. Haremde yeni dengeler ne olacak? Halime'nin planları gerçekleşecek mi?

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