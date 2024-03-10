Haberler Dizi Haberleri 🎬 Yargı 87. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

🎬 Yargı 87. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı'nın 87. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları merakla bekleniyor. Yargı 87. bölüm fragmanı izle...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 18:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 19:10
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🎬 Yargı 87. bölüm fragmanı izle | Kanal D Yargı yeni bölüm fragmanı

Etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı kadrosuyla da tüm diziseverlerin ilgisini üzerine çeken Yargı, 87. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta Pazar günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yargı fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YARGI 87. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin'e Mercan'ın doğum gününde İclal'in yaptığı sürpriz ziyaret ve gözdağı onu şaşırtmıştır. Yekta ile girdikleri geçmiş yollar ikisinin de mesleki hayatına bir anda karabasan gibi çökmüştür. Ne yapıp edip kendini ve özellikle de İclal'in odağındaki ortağını geçmişi ve şimdisiyle aklamak zorundadır.

Başta sıradan bir adli vaka gibi gözüken olay, arkasında büyük gizemlerle, Ilgaz'ın gündemine bomba gibi düşecektir. Öte yandan emniyete gelen bir cinayet vakası da herkesi şoke edecek kuvvettedir. Emniyette Eren pasif görevlere çekilirken, tanıdık bir yüz gelecek ve kendisini bir anda tüm olayların göbeğinde bulacaktır.

Çınar'ın bir nebze olsun suçsuzluğunu kanıtlayabilmek için Merdan ile Osman kendilerince bir araştırmaya girişirler. Bu araştırma onları hiç beklemedikleri bir serüven ile baş başa bırakacaktır.

Bir yanda dosyasının peşinde canla başla çalışan Ilgaz, diğer tarafta kendi bildiği yollardan herkesin arkasını toplamaya çalışan Ceylin… Etraflarındaki herkesin hayatını müdahale edebilecekleri ölçüde güzelleştirmeye çalışırlarken, kaderin planından habersizdirler. Kimseden habersiz ardına düşülen bir keşif, herkesi kocaman bir karanlığa savurmak üzeredir.

YARGI 87. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

YARGI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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