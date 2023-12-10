Haberler Dizi Haberleri 📺TEŞKİLAT 87. BÖLÜM FULL İZLE - Teşkilat TRT 1 son bölüm

📺TEŞKİLAT 87. BÖLÜM FULL İZLE - Teşkilat TRT 1 son bölüm

Teşkilat 87. bölümü ile TRT 1 ekranlarından seyirci karşısına geçiyor. Her hafta pazar akşamları yayınlanan dizinin başrolünde Murat Yıldırım yer alıyor. Teşkilat yeni bölüm izleme link ve detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 01:31 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 01:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺TEŞKİLAT 87. BÖLÜM FULL İZLE - Teşkilat TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde izleyicileri heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Teşkilat dizisi 10 Aralık Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu'nun başrollerini paylaştığı dizinin 87. bölümü yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve tek parça izleme linkini haberimizde derledik.

👉TEŞKİLAT 87. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

TEŞKİLAT 87. BÖLÜM KONUSU

Anton'un hain planı ile kapana kısılan ekibin yardımına Ömer yetişmeye çalışır. Düşman zaten tehlikede olan ekibi daha da zor duruma düşürmeye çalışır. Ancak unuttukları şey, karşılarındaki kişinin Ömer Atmaca olduğudur. Ömer, Anton ile sahada kozlarını paylaşırken Skarlet, Çetin'i kullanarak Neslihan'a yakın durmaya çalışır. Şirket planlarının kusursuzluğundan her ne kadar emin olsa da Ömer ve ekibi düşmanların kurduğu oyunu bozacaktır. Bu yolda kendilerini veya birbirlerini feda etmeleri gerekse bile…

👉TEŞKİLAT 86. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aşk yuvası göz kamaştırdı! İşte Seda Sayan’ın 4 milyon dolarlık muhteşem villası!
Türkiye'nin Filistin desteği siyonistleri fena kudurttu! Katil Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'dan alçak 'kürdistan' paylaşımı
Fırtına 2. yarıda açıldı!
G.Saray'a çilek geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Altın Kafes son bölüm full izle! (10 Aralık)
Yargı son bölüm full izle! (10 Aralık)
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA Asgari ücret belli oldu mu 2024
Süper Loto çekildi! (10 Aralık)
ARDIÇ İSMİNİN ANLAMI | Ardıç ne demek? Ardıç TDK anlamı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 00:59
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:44
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:44
Toroğlu'dan o isme övgü! Toroğlu'dan o isme övgü! 22:25
Uğurcan: Türkiye Kupası... Uğurcan: Türkiye Kupası... 21:58
Sumudica: Çok iyi bir rakibe karşı oynadık Sumudica: Çok iyi bir rakibe karşı oynadık 21:50
Daha Eski
Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! 21:38
Trezeguet: Kimin gol attığı çok önemli değil! Trezeguet: Kimin gol attığı çok önemli değil! 21:31
Tottenham Newcastle'a patladı! Tottenham Newcastle'a patladı! 21:29
"Kalecileri iyi olmasa maç 6-7'ye giderdi!" "Kalecileri iyi olmasa maç 6-7'ye giderdi!" 21:25
Visca: Trabzonspor'da çok mutluyum! Visca: Trabzonspor'da çok mutluyum! 21:20
Ümit Milli Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu oldu! Ümit Milli Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu oldu! 21:19