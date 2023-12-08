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📺 ATEŞ KUŞLARI 34. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları yeni sezonda 34. bölümü ile ekranlara gelecek. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 34. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Ateş Kuşları yeni bölüm izle, Ateş Kuşları son bölüm izle, Ateş Kuşları atv yeni bölüm canlı izle gibi ifadeler arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Ateş Kuşları'nın 34. bölümü detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 12:01 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 12:11
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📺 ATEŞ KUŞLARI 34. BÖLÜM İZLE - ATV Ateş Kuşları TEK PARÇA İZLE | Ateş Kuşları yeni bölüm izle

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 34. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni sezonunda 34. bölüm 8 Aralık Cuma günü yayınlanacak. Diziseverler, 34. bölümde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Ateş Kuşları 34. bölüm bilgileri...

Ateş Kuşları dizisi 34. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 33. BÖLÜM KONUSU

Barbar, çaresizce Gülayşe'ye hak ettiği güzel evlilik teklifinin yolunu aramaktadır ama Ali'nin önce evlilik teklifiyle, şimdi de nişanla devamlı olarak çıtayı yükseltiyor olması işini hiç kolaylaştırmaz! Ali ve Mercan'ın mutluluğuna ramak kala Ateş Kuşları'nın yıllarca imkansız olduğuna inandığı o an sonunda gelir ve Mercan'la Ali nişan yüzüklerini takarlar! Artık aşmaları gereken tek engel Mercan'ın kimliğiyle aralarında duran melek yüzlü şeytan Perihan'dır!

Mirastan tek kuruşu paylaşmamaya kesin kararlı olan Perihan, Savcı Sare'nin dahi elini kolunu bağlayacak bir şey planlar. Yoksa Ali'yle Mercan'ın kavuşması tamamen imkânsızlaşıyor mu? Emine ve Ali kardeş değil! Ali ve kız kardeşi Emine kavuşurlar, bir duygu seli yaşanır ancak kavuşma büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanır. Çünkü Ali'nin gerçek kardeşi Emine değil Sultan'dır! Peki Sultan kimdir? Ya peşindeki adamlar, ondan ne istiyor? Sorun peşindeki adamlarda değil de, Sultan'da olabilir mi?

Gülayşe, Barbaros ve Kara, Nazmiye'ye son darbeyi vururlar ve Nazmiye ile Ragıp her şeyi kaybederler! Ancak bu büyük kayıp, Nazmiye'yi delirtir. Konağı basar ve Gülayşe'ye şiddetle saldırır. Fakat Gülayşe'yi trabzanlardan aşağı itmek isterken, yanlışlıkla kendi kızı Hüma'yı iter! Nazmiye yaktığı tüm canların bedelini kendi kızının masum kanıyla mı ödeyecektir?

Barbar, çaresizce Gülayşe'ye hak ettiği güzel evlilik teklifinin yolunu aramaktadır ama Ali'nin önce evlilik teklifiyle, şimdi de nişanla devamlı olarak çıtayı yükseltiyor olması işini hiç kolaylaştırmaz! Ateş Kuşları'nın yıllarca imkansız olduğuna inandığı o an sonunda gelir ve Mercan'la Ali nişan yüzüklerini takarlar! Artık aşmaları gereken tek engel Mercan'ın kimliğiyle aralarında duran melek yüzlü şeytan Perihan'dır! Mirastan tek kuruşu paylaşmamaya kesin kararlı olan Perihan, Savcı Sare'nin dahi elini kolunu bağlayacak bir şey planlar. Yoksa Ali'yle Mercan'ın kavuşması tamamen imkânsızlaşıyor mu? Ali ve kız kardeşi Emine kavuşurlar, bir duygu seli yaşanır ancak kavuşma büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlanır.

Çünkü Ali'nin gerçek kardeşi Emine değil Sultan'dır! Peki Sultan kimdir? Ya peşindeki adamlar, ondan ne istiyor? Sorun peşindeki adamlarda değil de, Sultan'da olabilir mi? Gülayşe, Barbaros ve Kara, Nazmiye'ye son darbeyi vururlar ve Nazmiye ile Ragıp her şeyi kaybederler! Ancak bu büyük kayıp, Nazmiye'yi delirtir. Konağı basar ve Gülayşe'ye şiddetle saldırır. Fakat Gülayşe'yi trabzanlardan aşağı itmek isterken, yanlışlıkla kendi kızı Hüma'yı iter! Nazmiye yaktığı tüm canların bedelini kendi kızının masum kanıyla mı ödeyecektir?

Ateş Kuşları dizisi 33. bölüm izlemek için tıklayın

Ateş Kuşları dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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