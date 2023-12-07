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BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Bir Derdim Var 6. bölüm fragmanı izle

Bir Derdim Var, Kanal D'nin yeni sezon dizisi olarak ekranlardaki yerini aldı. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümleriyle ilgi odağı olan Bir Derdim Var'ın yeni bölümünü merak edenler 'Bir Derdim Var yeni bölüm fragmanı, Bir Derdim Var 6. bölüm fragmanı izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 11:21 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 Perşembe 11:21
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BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Bir Derdim Var 6. bölüm fragmanı izle

BİR DERDİM VAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI | Ergenlerin kırılgan ruhlarındaki sorunları keskin bir zekayla çözmesiyle tanınan ergen ve çocuk psikiyatri servisinin doktoru Nilüfer'i ve onun ergenliğini ekranlara taşıyan Bir Derdim Var, yeni bölümüyle heyecanla bekleniyor. Yönetmen koltuğunda Burak Müjdeci'nin oturduğu ve başrollerini Birce Akalay ile Mert Fırat'ın paylaştığı dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Bir Derdim Var yeni bölüm fragmanı, Bir Derdim Var 6. bölüm fragmanı izle' konularını sizler için derledik.

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BİR DERDİM VAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey, Ömer'e Nilüfer'in hasta olduğunu söylüyor. Ömer duyduklarına inanmak istemiyor. Ömer, Nilüfer için telaşlanıyor ve iyi olup olmadığını soruyor. Nilüfer ise iyi olmadığını belli ediyor. Öte yandan Kuzey, bu kez hastaneye gidip Nilüfer'in hasta olduğunu Damla'ya söylüyor. Peki, Nilüfer şizofren mi? Nilüfer, annesine saldıran bir gence yardım etmeye çalışıyor!

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