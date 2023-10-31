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Ben Bu Cihana Sığmazam 43 BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 43. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 43. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 31 Ekim Salı günü yayınlanacak 43. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 43. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 00:50 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 01:00
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Ben Bu Cihana Sığmazam 43 BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 31 Ekim Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 43. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Massari'nin ölmeden önce söylediği "Erman hedef tahtasına karını koydu!" sözü üzerine Cezayir, Leyla'yı adeta bir koruma çemberine alır. Ancak saldırının yerini ve zamanını bilmemektedir. Bunun üzerine Erman'ın iplerini elinde tutan ve ona sözünü geçiren Komer'le konuşmaya karar verir. Ancak Komer'i bulup konuşmak düşündüğünden de zor olacaktır.

Öte yandan ablasının tehlikede olduğunu öğrenen Ömer Asaf, Cezayir'den habersiz Zeydan'ı kaçırarak, saldırının yerini ve zamanını öğrenmeye çalışır. Oysa saldırı onların hiç beklemediği birinden gelecektir.

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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