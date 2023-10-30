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📺Ömer 29. Bölüm TEK PARÇA FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının dizisi Ömer, tecrübeli oyuncu kadrosu ve etkileyici konusuyla yeni sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizinin 29. bölümü izleyiciler tarafından merakla araştırılıyordu. Yapılan sorgularda, Ömer 29. bölümü izle, Ömer yeni bölüm izle, Ömer dizisi Star TV izle gibi ifadelerle araştırma yapılıyor. Peki, Ömer yeni bölüm ne zaman? Ömer dizisi yeni bölüm canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 01:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 01:50
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📺Ömer 29. Bölüm TEK PARÇA FULL İZLE - Ömer STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 30 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelen 29. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 29. YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÖMER DİZİSİ 29. BÖLÜM KONUSU

Nilüfer'in Tahir'in kızı olduğunu söyleyen Vicdan'a inanıp inanmamakta kararsız kalan Ömer, bu sırrın doğrulanana kadar kimse tarafından öğrenilmemesi için onları alıp gizlice Nisa'ya götürmeye karar verir. Fakat bu kararı Gamze'yle arasının yeniden açılmasına neden olur.

Şükran'ı boşanma kararından vazgeçirmek için çabalayan Tahir, onunla konuşmayı başararak arasını düzeltebilmek için büyük bir adım atar. Fakat Vicdan'ın Nisa'da kaldığını öğrenen Şükran'ı yatıştırmak hiç kolay olmaz. Bu sırada anne babasının yaşadığı sorunlardan etkilenen Eda ise savunmasız bir halde büyük bir tuzağa doğru adım adım ilerlemektedir.

Ömer ve Gamze Vicdan'ın yarattığı depremden ailelerini korumaya çalışırken, yaşadığı acılardan Tahir'i ve ailesini sorumlu tutan Vicdan, Tahir'in Şükran'la arasındaki bağı tamamen koparacak bir hamle hazırlığındadır.

ÖMER 29. YENİ BÖLÜM İZLE

ÖMER DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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