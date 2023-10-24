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Ben Bu Cihana Sığmazam 42. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 42. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 42. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 24 Ekim Salı günü yayınlanacak 42. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 42. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 19:32 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 19:32
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Ben Bu Cihana Sığmazam 42. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 24 Ekim Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 42. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 42. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 42. BÖLÜM KONUSU

Bombalı saldırıdan kıl payı kurtulan Cezayir, Zeydan'ı takip ettirerek Ferman Massari adında biriyle buluştuğunu öğrenir ve Massari'nin Erman'ın ortaklarından olup olmadığını araştırmaya başlar. Amcasının ölümüyle onun yerine Dayılar Masası'na oturan Vedat, Masa'nın bir silah işinden kazandığı yüksek miktarda paranın Cancal Ağa tarafından nakledileceği bilgisini Erman'a söyler. Erman parayı ele geçirmek için operasyon hazırlığına başlar.

Öte yandan 28 yıl önce Bosna Savaşı'nda ailesi katledilen Onbeşli, yıllardır aradığı katliamın sorumlularının ağabeyi Atakan tarafından bilindiğini, ama ondan sakladığını öğrenir.

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 42. bölüm izlemek için tıklayın

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