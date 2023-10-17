Ben Bu Cihana Sığmazam 41 BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 17 Ekim Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 41. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 41. BÖLÜM KONUSU

Sarı Sinan'ın Zeydan ve Erman Barka'yla uyuşturucu işine başladığını öğrenen Cezayir, Müttefikler'in diğer üyelerini öğrenmek maksadıyla Sarı Sinan'ı kaçırır. Planı Sinan'ı kullanarak Zeydan üstünden bilgi edinmektir. Fakat bu sırada Maruf'un öldürüldüğü haberini alır. Vedat amcasını kendisinin vurduğunu saklayarak suçu Tazıyev'e atar. Ne olursa olsun artık amcasının yerine Dayılar Masası'na o oturacaktır.

Diğer yandan Leyla çalışmaya ve kendi işini yapmaya karar vererek harekete geçer. Cezayir bunun kıskançlıkla alınmış bir karar olduğunu düşünerek karşı çıkar. Fakat Leyla kararlıdır ve hiç kimsenin onu durdurmasına izin vermeyecektir.

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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