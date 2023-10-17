Haberler Dizi Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 41 BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

Ben Bu Cihana Sığmazam 41 BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 41. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 41. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 17 Ekim Salı günü yayınlanacak 41. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 41. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 14:31
Ben Bu Cihana Sığmazam 41 BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle - BBCS izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 17 Ekim Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 41. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 41. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 41. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 41. BÖLÜM KONUSU

Sarı Sinan'ın Zeydan ve Erman Barka'yla uyuşturucu işine başladığını öğrenen Cezayir, Müttefikler'in diğer üyelerini öğrenmek maksadıyla Sarı Sinan'ı kaçırır. Planı Sinan'ı kullanarak Zeydan üstünden bilgi edinmektir. Fakat bu sırada Maruf'un öldürüldüğü haberini alır. Vedat amcasını kendisinin vurduğunu saklayarak suçu Tazıyev'e atar. Ne olursa olsun artık amcasının yerine Dayılar Masası'na o oturacaktır.

Diğer yandan Leyla çalışmaya ve kendi işini yapmaya karar vererek harekete geçer. Cezayir bunun kıskançlıkla alınmış bir karar olduğunu düşünerek karşı çıkar. Fakat Leyla kararlıdır ve hiç kimsenin onu durdurmasına izin vermeyecektir.

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 41. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Nedir bu Afra tafra! Afra Saraçoğlu'nu sinirlendiren soru!
CANLI TAKİP | Gazze'de katliam var! BM'den kritik uyarı: Sağlık sistemi çöküyor! İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı vurdu
Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? İşte o ihtimaller...
Fenerbahçe'nin 6 numara sevdası! Listeye 2 isim eklendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ben Bu Cihana Sığmazam 42 bölüm fragman
ÜÇ KIZ KARDEŞ 59. BÖLÜM FRAGMANI
A101 kaçta açılıyor?
ŞOK kaçta açılıyor?
BİM saat kaçta açılıyor?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes - Asvel maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Asvel maçı saat kaçta? 14:07
Servet Çetin açıklamalarda bulundu! Servet Çetin açıklamalarda bulundu! 14:05
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı saat kaçta? 12:57
Fransa-İskoçya maçı saat kaçta? Fransa-İskoçya maçı saat kaçta? 12:48
Arnavutluk-Bulgaristan maçı saat kaçta? Arnavutluk-Bulgaristan maçı saat kaçta? 12:39
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? 12:37
Daha Eski
Suudi Arabistan - Mali maçı saat kaçta? Suudi Arabistan - Mali maçı saat kaçta? 12:33
Japonya - Tunus maçı saat kaçta? Japonya - Tunus maçı saat kaçta? 12:26
"Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman" "Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman" 12:08
Buruk'tan dikkat çeken derbi istatistiği! Buruk'tan dikkat çeken derbi istatistiği! 12:07
Türkiye Kupası 3. Tur kura çekimi | CANLI Türkiye Kupası 3. Tur kura çekimi | CANLI 11:40
F.Bahçe'de Oosterwolde kasırgası F.Bahçe'de Oosterwolde kasırgası 11:37