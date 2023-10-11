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📺Çöp Adam 30. BÖLÜM FULL HD İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam final tek parça izle

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 30. Bölüm izle, 11 Ekim Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:20 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:20
📺Çöp Adam 30. BÖLÜM FULL HD İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm - Çöp Adam final tek parça izle

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 30. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 30. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

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ÇÖP ADAM 30. FİNAL BÖLÜM KONUSU

Peri'nin Yavuz'u suçlaması Yavuz'un çok ağırına gider ve evi terk eder. Tamer Meryem'i ve ortalığı yatıştırmaya çalışırken Serkan da Azer'in yardımıyla Burak'ın izini sürer. Sarp, Peri ve Tamer'in akşam yemeğinde misafiri olur. Yemekte Tamer'in kendisinden şüphelendiğini anlayan Sarp; planlarını hızlandırırken, tehlikeli bir oyun daha oynamak için harekete geçer. Serkan ve Tamer Burak ve Sarp'la ilgili parçaları birleştirirken; Sarp, kardeşleriyle kaçışları için hazırlıkları tamamlarlar.

ÇÖP ADAM 30. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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