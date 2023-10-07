Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 108. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

📺Gönül Dağı 108. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 7 Ekim Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 108. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 108. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 01:01
📺Gönül Dağı 108. bölüm FULL İZLE - GÖNÜL DAĞI TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 7 Ekim Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 108. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 108. BÖLÜM ÖZETİ

Veysel, fizyoterapi sırasında genç bir çocukla karşılaşır. Çocuğun bir hayalini gerçekleştirmek için amcaoğullarından yardım ister. Asker eğlencesi sırasında neler yaşanacaktır? Taner, Selma'yı mutlu edecek bir şey yapar. Taner ne yapacaktır? Ramazan, Veysel'in isteğini gerçekleştirmek için çabalarken Asuman ile aralarında neler yaşanacaktır?

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