📺ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş 56. bölüm KANAL D

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 3 Ekim Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş'in 56. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 56. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 56. BÖLÜM KONUSU

Türkan, kanatlarında sevda taşıyan bir kuş misali Somer'e uçmak istiyordu. Adım atsa uçurum, dönse yangın yeri. Somer'se bir yağmur tanesi gibi yağmak istiyordu Türkan'a. Türkan'ın yemeğe katılması Somer'e yeniden umut verdi.

Derya ve Dönüş yıllar sonra Korman'ların davetinde yeniden karşılaştılar. Sadık, Derya'ya hala kırgın ancak torunu Özer Efe'yi gözleriyle de olsa uzaktan sevebilmişti. Diğer tarafta Kartal, Türkan'la olan durumunu kimseden gizlemek istemiyor, Türkan ise bunun gizli kalmasını istiyordu. Bu yüzden birbirlerini incitiyorlardı.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 56. BÖLÜM İZLE

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