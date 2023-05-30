📺YÜREK ÇIKMAZI 26. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı son bölüm

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 26. bölümüyle 30 Mayıs Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 26. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 26. BÖLÜM KONUSU NE?

Yılmaz Kader'i öldürmek üzereyken Halil son anda yetişerek Kader'in hayatını kurtarmıştır. Ancak bu esnada kendinden geçen Yılmaz hiçbir şey hatırlamamaktadır. Polis, Kader'i öldürmekten Yılmaz'ı göz altına alır. Halil'in amacı Yılmaz'ı işlemediği bir cinayetten dolayı hapse attırmak değildir. Solmaz ve Cennet'e yaptıklarını itiraf etmesi karşılığında Kader'in yaşadığını ortaya çıkaracaktır. Böylece adalet sağlanacak, Yılmaz sadece işlediği suçların cezasını çekecektir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Yılmaz'ın Kader cinayetinden hiçbir koşulda sıyrılamayacağını kabul etmesi gereklidir. Caner'in Yılmaz'ın avukatlığını üstlenip onu kurtaracak delillere sahip olduğunu söylemesi Halil ve Zeynep'in amaçlarına ulaşmasını zorlaştıracaktır. Caner tek bir şey karşılığında elindeki kanıtı mahkemeye sunacağını söyler Yılmaz'a; Salkım Göreli'nin kim olduğunu söyleyecektir. Halil en büyük takıntısı olmuştur Caner'in. Onun Dündar'a Salkım'ı vermiş olmasına inanmak istemez. Bir açığını arar sürekli. Yılmaz ise Caner'e yalan söylemiştir aslında, Salkım kim en ufak bir fikri bile yoktur. Feride ziyaretine geldiğinde ona durumunu anlatır Yılmaz. Halil'le yakınlaşıp Salkım'ın kim olduğunu öğrenmesini ister; böyle bir şey var mı yok mu onu dahi bilmez, ama şansını deneyecektir. Feride yine her zamanki gibi babasının isteği karşısında boyun eğer. Ancak babasına yardım etmek için girdiği bu yol, babasına karşı değişiminin de ilk adımlarını oluşturacaktır. Diğer taraftan Saba ise çok tehlikeli bir oyuna girişir. Babasının, Leyla yengesinin ölüm emrini verdiği ve suçu Ali Fuat'ın üstüne yıktığı görüntüyü Halil'e verecektir. Ama karşılığında Halil'den yapmasını isteyeceği şey çok tehlikelidir.

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Yürek Çıkmazı dizisi 26. bölüm izlemek için tıklayın

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?