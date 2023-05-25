Haberler Dizi Haberleri 📺Al Sancak 16. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

📺Al Sancak 16. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak 16. bölümüyle ekranlara geldi. TSK, özel kuvvetler bünyesinde bulunan Al Sancak adlı timin icraatlarını anlatan dizinin 16. bölümü için arama motorlarında 'Al Sancak 16. bölüm izle - TRT 1 Al Sancak son bölüm izle - Al Sancak yeni bölüm tek parça full izle' sorgulamaları yapıyor. İşte diziseverlerin heyecanla beklediği 25 Mayıs Perşembe tarihli Al Sancak 16. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 00:19
📺Al Sancak 16. BÖLÜM FULL İZLE | Al Sancak TRT 1 son bölüm

AL SANCAK 16. BÖLÜM İZLE | Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasının ardından yaşanan kaosu ve TSK bünyesindeki Al Sancak adlı timin yurt içinde ve dışında bu kaosa yönelik yürüttüğü çalışmaları anlatan Al Sancak dizisi, 16. bölümüyle ekranlara geldi. TRT 1'in herkesi heyecanlandıran yeni yapımının 16. bölümü hakkında araştırmalar başladı. İşte Al Sancak 16. bölüm bilgileri...

AL SANCAK 16. BÖLÜM İZLE

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AL SANCAK 16. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Nadia, son anda Boran'ı atlatarak Ali'nin hayatını kurtarır. Ardından Boran'ın ekibine katılır. Elizabeth ve Boran, Ali'nin öldüğünden emindir. Bu durum karargâhın yeni kozu olur. Ali şehit olmuş gibi gösterilir. Böylelikle düşmanın rehavetinden faydalanılacaktır. Ahtapot son büyük vurgunu yapmaya, tim ise son darbeyi vurmaya hazırlanır. Tim ve Nadia artık yolun sonuna geldiklerinin bilincindedir. Ali'nin kurduğu plan işe yarayacak mıdır? Ahtapot, düğmeye basıyor Ahtapot, mikrofilm üzerinden ulaştığı soğuk savaş döneminden kalma nükleer silahların satışıyla ilgili düğmeye basar. Elizabeth, Nadia'dan atom bombasıyla birleştirilecek uranyumu teslim almasını ister. Boran çocuklarının peşine düştüğü için onun yerine Ortadoğu'ya Nadia gider. En başından beri her şeye vakıf olan karargah, ahtapota karşı nasıl bir oyun oynayacaktır? Sacit Komutan'ın yeni planı! Sacit Komutan, büyük oyunu çözmeye kararlıdır. Elizabeth'in gerçekten Gülseren olup olmadığını anlamak için aklına düşen test edici fikri uygulamaya koyar. Sacit, Gülseren'in gerçek kimliğine ulaşabilecek midir?

AL SANCAK 16. BÖLÜM İZLE

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