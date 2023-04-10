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📺Bir Küçük Gün Işığı 29. Bölüm FULL İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı son bölüm

ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 10 Nisan Pazartesi akşamı 29. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı dizisi hakkında arama motorlarında yapılan "Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm full canlı izle", "Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm tek parça izle" ve "atv Bir Küçük Gün Işığı yeni bölüm izle" konularını haberimizde derledik. İşte Bir Küçük Gün Işığı 29. yeni bölüm konusu ve izleme linki...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 01:00 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 01:30
📺Bir Küçük Gün Işığı 29. Bölüm FULL İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı son bölüm

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 29. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 10 Nisan Pazartesi günü yayınlanan 29. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyordu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm bilgileri...

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 29. bölüm izlemek için tıklayın

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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 29. BÖLÜM KONUSU

"Üzgünüm Sevgilim"

Elif, Cemil'in vasiyetini yerine getiremeyecek olmanın üzüntüsünde boğulur. Ümran, oğlunun hep başkalarının çocuklarını sevmek zorunda kalacağını söyleyerek Elif'in üzerine gider. Elif geçmişte doktorların kapısını aşındırmasına rağmen Fırat için yeniden bir doktora gitmeye karar verir. Sinan, Dila'nın ilgilendiği adam, Elif'in yeni doktorudur. Dila henüz bu gerçekten habersizdir. Elif, ufacık bir ihtimal bile olsa Fırat'ın baba olabilmesini canı gönülden isterken Sude'nin vakti zamanında Fırat'tan hamile kaldığını öğrenir. Dila'nın da kışkırtmasıyla Elif, aralarına girmiş gibi hisseder. Gülümser, Eşref'e çocukları evlenene kadar görüşmeyeceklerini söyler. Eşref, Alper ve Fulya'nın evliliğini hızlandırmaya karar verir. Elif testlerinin sonucunu beklerken Fırat'tan bu durumu gizler, onu boşuna umutlandırmak istemez ama olaylar hiç beklemediği gibi gelişir.

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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 29. bölüm izlemek için tıklayın

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