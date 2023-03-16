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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, Show TV'de her perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü yine seyircilerini ekranlara kilitleyecek. Sadi, Songül, Melike, Kıvanç ve Derya'nın içinde bulunduğu karmaşık durumlar 31. bölümde de devam ederken Gelsin Hayat Bildiği Gibi 16 Mart Perşembe 31. yeni bölümüne dair detayları haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 12:30
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. BÖLÜM İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 16 Mart Perşembe saat 20.00'de, 31. bölümünyle ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 31. bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. Arama motorlarında Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı.

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👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 31. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 31. BÖLÜM KONUSU

İstanbul'da yeni bir sabah başlarken Sadi kendini hiç beklemediği bir ortamda bulur ve burada karşılaştığı yüz Sadi'nin bile beklemediği bir isim olur.

Başsavcıya gelen yeni görev yazısı Yılan ekibini bir araya toplar. Operasyon için ekip sahaya çıkacaktır ancak Sadi bu isimler arasında yoktur. Sadi'nin görevi olgunlukla karşılaması Songül'ü şaşırtsa da Sadi bu sefer gerçekten de verilen talimata uyacak mıdır?

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 31. BÖLÜM İZLE

Aylin'in soğuk tavrından bir şeyler olduğunu anlayan Araz, konuşmak ister. Fakat gittikleri kafede yaşanan bir olay ilişkilerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak isteyen Aylin'in yardım istediği kişi kim olacaktır?

Kıvanç'ın akşam yemeğinde yaptığı bir hamle Asuman'ın hoşuna gitmese de bu durumu Mert ve Derya arasını açmak için kullanmaya karar verir. Derya kardeşi ile sevdiği adam arasında kalacaktır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 31. BÖLÜM İZLE

İstanbul'da yeni bir sabah başlarken Sadi kendini hiç beklemediği bir ortamda bulur ve burada karşılaştığı yüz Sadi'nin bile beklemediği bir isim olur.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 31. BÖLÜM İZLE

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