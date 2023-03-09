Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 69. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

📺Camdaki Kız 69. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 69. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen 69. yeni bölümü ekrana geliyor. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 69. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 69. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 18:05 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 00:30
📺Camdaki Kız 69. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 9 Mart Perşembe günü ekranlara gelen 69. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 69. BÖLÜM KONUSU

Boşanmanın ardından her şey normalmiş gibi davranan Sedat için işler yolunda değildir ve Nalan'ın peşini bırakmaya niyeti yoktur.

Nalan ise hem buruk hem de yeni hayatı için heyecanlıdır. Hayri hem Nalan'ın boşanmasından hem de yeni işe başlamasından dolayı çok mutludur.

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👉CAMDAKİ KIZ 69. BÖLÜM İZLE

Türkan, Hayri'ye kavuşmuştur ve keyfi yerindedir. Akşam Hayri'yi beklerken evin önüne çıktığında ise Nalan ve Hayri'yi beraber görür.

Sedat ise acısıyla baş edemez ve kendini otelin terasında bulur.

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