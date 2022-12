📺Gecenin Ucunda 13. BÖLÜM FULL İZLE | Gecenin Ucunda STAR TV son bölüm

Y├Ânetmenli─čini Bar─▒┼č Er├žetin ├╝stlendi─či, senaryosu Ba┼čar Ba┼čaran ile Emre ├ľzd├╝r'a ait 'Gecenin Ucunda, konusuyla oldu─ču kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri ├╝zerine ├žekmeyi ba┼čard─▒. Ba┼črollerini Neslihan Atag├╝l ve Kadir Do─čulu'nun payla┼čt─▒─č─▒ sevilen dizi 13. b├Âl├╝m├╝yle ekranlara geldi. Gecenin Ucunda'n─▒n hayranlar─▒ arama motorlar─▒nda Gecenin Ucunda yeni b├Âl├╝m izle, Gecenin Ucunda 13. b├Âl├╝m tek par├ža full izle | Star TV Gecenin Ucunda son b├Âl├╝m izle konular─▒n─▒ ara┼čt─▒r─▒yor. ─░┼čte t├╝m merak edilenler...

Bir mucize sonucu hayat─▒ kurtulan Macide, her ┼čeyi g├Âze al─▒p b├╝y├╝k bir ├Âfkeyle Berrin'in kar┼č─▒s─▒na dikilir. Annesinin yapt─▒─č─▒ korkun├ž i┼čleri ├Â─črenen Kaz─▒m beyninden vurulmu┼ča d├Âner. Ba┼člar─▒na gelen bu felaket Macide'yle Kaz─▒m'─▒n a┼čk─▒nda bir d├Ân├╝m noktas─▒ olur ve kendilerini bile ┼ča┼č─▒rtacak bir hamleyle evlenmeye karar verirler. Nermin'in hamileli─činden haberi olmayan, ┼×ermin'in Cihangir'le olan yak─▒nla┼čmas─▒n─▒ bilmeyen, I┼č─▒k Ailesi'nin kurdu─ču kumpaslardan habersiz olan Macide; Kaz─▒m'la her ┼čeye ve herkese ra─čmen mutlu olmaya yemin eder. Ancak bu yemine ba─čl─▒ kalmak Kaz─▒m'la Macide i├žin art─▒k her zamankinden daha da zordur.

GECEN─░N UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yap─▒mc─▒l─▒─č─▒n─▒ ├╝stlendi─či, ├élim Yap─▒m'─▒n ortak yap─▒mc─▒ olarak yer ald─▒─č─▒, sezonun iddial─▒ yap─▒mlar─▒ndan biri olan "Gecenin Ucunda" n─▒n g├Ârkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atag├╝l Do─čulu, Kadir Do─čulu, Sarp Levendo─člu, Zuhal Olcay, Tuba ├ťnsal, ├ľzge ├ľzder, Bertan Asllani, Kaan Ta┼čaner, Bestemsu ├ľzdemir, Levent ├ľzdilek, Ebru Ayka├ž, ┼×encan G├╝lery├╝z, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna ├ľzge├žen, Abdulkerim ─░lhan, Hazal ┼×enel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bah┼či, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt ├ťnal, Oya ├ťnal yer al─▒yor.

