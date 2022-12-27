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📺Baba 30. BÖLÜM İZLE (FİNAL) - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba, final bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 30. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Baba 30. bölüm full izle, Baba izle, Baba final bölümü izle sorgularını yapıyor. Peki, Baba'nın 27 Aralık Salı günü yayınlanacak 30. bölümünde neler yaşanacak? Baba dizisinin 30. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 11:04 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 11:20
📺Baba 30. BÖLÜM İZLE (FİNAL) - Baba son bölüm izle - Show Tv Baba izle (Baba TEK PARÇA FULL İZLE)

Show Tv ekranlarından yayınlanan Baba dizisi, 30. bölümüyle (final) izleyicilerle buluşacak. Baba izleyicileri, dizinin 27 Aralık Salı günü ekranlara gelecek 30. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Baba'nın 30. bölüm bilgileri...

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BABA 30. BÖLÜM KONUSU

Aralarında büyük bir savaş başlayan Kadir ve Selahattin karşı karşıya geldi. İkili arasında gerilim dolu anlar yaşanırken Erol'un birden cebinden çıkardığı bıçağı Kadir'e doğrultması izleyenleri şoke etti. Diğer tarafta Büşra'nın kaçırıldığını gören İlhan karısını kurtarmaya çalışırken kafasına aldığı darbeyle yere yığıldı. Selahattin'in Erol'u ailesiyle tehdit edip Kadir'i öldürtmek istediği öğrenilirken, final bölümünde neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor. Selahattin'e karşı Kadir'in yanında duran Çöpköy halkı savaş başlattı. Selahattin'in adamlarının saldırılarından korunmaya çalışan insanlar Çöpköy'de bir depoya sığındı. Emin, tüm bu karışıklığın ortasında Firuze'yi Kadir'e isteyerek iki genç aşığı kavuşturmak için ilk adımı attı. Recep'in ölüm haberi başta Kadir olmak üzere tüm Çöpköy halkını derinden sarsarken, Selahattin herkesin bir gün içinde evlerini boşaltıp köyü terk etmesini söyledi. Cabbar ve adamları, Çöpköy halkının sığındığı depoya baskın düzenledi ancak Kadir ve onu destekleyen insanlar, büyük bir mücadeleye girerek onları yenilgiye uğrattı.

OYUNCULAR

  • Haluk Bilginer
  • Tolga Sarıtaş
  • Ayda Aksel
  • Beril Pozam
  • Özge Yağız
  • Hakan Kurtaş
  • Deniz Hamzaoğlu
  • Taner Rumeli
  • Bihter Dinçel
  • Cem Uslu
  • Zeynep Tuğçe Bayat
  • Özge Özacar
  • Oktay Çubuk
  • Sedef Akalın
  • Damlasu İkizoğlu

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