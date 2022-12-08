📺 Balkan Ninnisi 21. BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Balkan Ninnisi 21. yeni bölüm izle (Balkan Ninnisi TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Balkan Ninnisi dizisinde heyecan dorukta. Balkan Ninnisi yeni bölümüyle 8 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek. Balkan Ninnisi 21. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyordu. İşte Balkan Ninnisi son bölüm bilgileri.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 21. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 21. BÖLÜM ÖZETİ

Ertan ve Jovanka tüm engellere rağmen evlenerek birbirine kavuşmanın mutluluğunu yaşarlar. Diğer yandan Süleyman ve Nina da kızlarını bulmak için İstanbul'a gider. Süleyman ve Nina kızlarına kavuşabilecek mi? Süleyman'ın yokluğunda köfteci dükkanını çalıştırmayı başaramayan Arif, Ertan ve Zafer, Süleyman'ın döneceği gün paniğe kapılır onun hoşuna gidecek bir karşılama yaparlar… Süleyman iflas ettiğini öğrenince nasıl bir tepki verecektir?

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 21. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 21. BÖLÜM İZLE