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📺Yalı Çapkını 9. BÖLÜM FULL İZLE | Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

STAR TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 9. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 9. bölümü 18 Kasım Cuma günü ekrana geldi. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 9. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 01:30 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 01:30
📺Yalı Çapkını 9. BÖLÜM FULL İZLE | Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 9. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Dördüncü bölümü heyecanla izlenen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 9. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM KONUSU

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler.

YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.

YALI ÇAPKINI 9. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

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