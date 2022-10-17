📺 Bir Küçük Gün Işığı 7. Bölüm İZLE - ATV Bir Küçük Gün Işığı TEK PARÇA FULL HD İZLE

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atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 7. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Dizinin 17 Ekim Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 7. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 7. bölüm bilgileri...

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 7. BÖLÜM KONUSU

Ümran, Dila'nın oyununa gelir. Fırat'ın, Güneş'le neden bu denli ilgilendiğini bulmaya çalışır. Elif'i araştırmaya başlar.

Fırat artık Dila'nın arkasında durmayacağını açıkça belirtir. Dila'nın öfkesi Fırat'a yönelir. Yılmaz'la birlik olup Fırat'ı köşeye sıkıştırmaya çalışırlar. Elif ise işten istifa edip Fırat'ın aldığı evde yaşamayı reddeder. Elif ve Güneş hem parasız hem evsiz kalırlar. Artık onları daha zor günler bekliyordur.

Fırat, Elif'e kendini affettirmek için uğraşırken Elif sadece dürüst olmasını, bir daha arkasından iş çevirmemesini ister. Fırat için bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Dila çoktan harekete geçmiş, Fırat'ı köşeye sıkıştırmıştır.

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 7. bölüm canlı izlemek için tıklayın

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Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).

Bir Küçük Gün Işığı dizisi 7. bölüm canlı izlemek için tıklayın

Bir Küçük Gün Işığı dizisi tüm bölümleri için tıklayın