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📺 Seversin 18. bölüm İZLE | Seversin son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Seversin, 18. bölümüyle ekranlara geldi. Seversin izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak edilirken, arama motorlarında Severin 18. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Seversin'in 18. bölümünde neler yaşandı? Seversin'in 18. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Seversin dizisinin 18. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 00:22 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 00:30
📺 Seversin 18. bölüm İZLE | Seversin son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Seversin dizisinde heyecan doruktaydı. İzleyiciler, Seversin dizisinin 26 Eylül Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediliyordu. İşte Seversin dizisinin son bölümü ve bilgileri...

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SEVERSİN 29. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Tolga, doğum gününde Asya tarafından terk edilince ikili arasında büyük bir uçurum oluşur. Asya ise Tolga'yla tekrar barışmak için bir plan yapar.

Seversin 18. Bölüm İZLEMEK İÇİN TIKLA

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SEVERSİN DİZİSİ KONUSU NE?

Tolga şöhretinin zirvesinde ama tatminsiz genç bir aktör, Asya ise üniversitede okuma hayalleri kuran ve avm'de çalışan bir tezgahtardır. Hayata siyah ve beyaz kadar farklı bakan bu iki gencin yolları, tesadüfler sonucu kesişince adeta iki farklı dünya birbiriyle çarpışır. Asya bir anda kendini hiç meraklısı olmadığı bir hayatın içinde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga'da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

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