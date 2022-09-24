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📺Kardeşlerim 60. BÖLÜM İZLE - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

atv ekranlarından yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 60. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 60. bölüm full izle, atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 60. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 01:30
📺Kardeşlerim 60. BÖLÜM İZLE - Kardeşlerim TEK PARÇA FULL İZLE

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 24 Eylül Cumartesi günü ekranlara gelenolan 60. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 60. bölüm bilgileri...

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KARDEŞLERİM 60. BÖLÜM KONUSU

Ahmet, Ömer'in kendi öz oğlu olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken; Sevgi'nin yapmak istediği son hamle, Şevval ve Ahmet'i şoka uğratır. Tolga'nın durumundan dolayı kendini suçlu hisseden Ömer bir çıkış yolu ararken, Orhan'ın Şengül'le görüşmesi, Gönül'ü iyice çileden çıkartır. Nebahat cephesinde ise önemli gelişmeler yaşanırken, Ahmet ve Şevval'in yaptığı sinsi plan yüzünden derinden etkilenen Sevgi, hayatıyla ilgili yeni bir karar almak durumunda kalır.

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👉KARDEŞLERİM 60. BÖLÜM İZLE

Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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👉KARDEŞLERİM 60. BÖLÜM İZLE

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