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Duy Beni 12. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star ekranlarının yeni dizilerinden Duy Beni, 12. bölümüyle ekranlara geldi. Duy Beni izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 12. bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Duy Beni 12. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Duy Beni dizisinin 12. bölümünde neler yaşandı? Duy Beni dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Duy Beni dizisinin 12. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 10:33 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022 Perşembe 11:00
Duy Beni 12. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarında seyircisiyle yaz dizisi olarak buluşan ve milyonların beğenisini kazanan Duy Beni'nin 12. bölümünde neler olacağı herkes için merak konusu. Duy Beni, 12. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı.

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 12. BÖLÜM İZLE

DUY BENİ 12. BÖLÜM KONUSU

Bahar'ın ölümüyle Gerçek Koleji bir kez daha sarsılır. Kamera kayıtlarında ortaya çıkan zanlı kimdir? Polis, bu sorunun peşinde iz ararken ,Ozan olayın ucu onlara dokunmasın diye bir plan yapar.

Dağhan'ın da bu plana dahil edilmesiyle olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Okuldaki kötülüğe birinin dur demesi gerekmektedir. Selim ise Bahar'ın ölümüyle yıkılır. Zorbalıkla savaşırken bir öğretmen daha şüpheli bir şekilde ölmüştür. Kontrolünü kaybeden Selim'in hedefinde bu kez okul yönetimi vardır.

Kanat'ın dinmek bilmeyen öfkesi Ekim'in hayatını kabusa çevirirken, okula yeni biri gelir. Bu kişi, gençlerin arasına bir maske ile sızacak ve Kanat'ın Ekim'e olan duygularını yeniden sorgulamasına sebep olacaktır.

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 12. BÖLÜM İZLE

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 12. BÖLÜM İZLE

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