📺YARGI SON BÖLÜM İZLE | Yargı 34. bölüm izle - (Yargı TEK PARÇA FULL İZLE)

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan doruktaydı. Yargı 20 Mart Pazar günü ekranlara geldi. Yargı 34. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. Yargı dizisinin son bölümününün TV gösterimini kaçıranlar 34 bölümle ilgili araştırma yapmaya başladı.

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YARGI 34. BÖLÜM KONUSU

İkisinin de kardeşlerinden yana canlarının yandığı bir cinayetle başlayan hikayenin kahramanları; mesleki hayatlarında ayrı olan yolları son kez kesişen ve birleşen Ceylin ve Ilgaz.. Bazen birbirlerine tutkuyla bağlandıkları, bazen göz yaşlarıyla ayrı düşmek zorunda kaldıkları bu ilişkide, artık hayatları boyunca unutamayacakları bir dönüm noktasındadırlar. Sırlara boğulmuş Zafer düğümü çözülmüştür, acaba Ceylin'in kararı öğrendiklerinden sonra ne olacaktır?

Yaptıklarıyla etrafındaki herkesi kırıp döken ve bu yüzden oluşturduğu kocaman öfke dalgasının altında kalmak üzere olan Yekta'yı, bugüne kadar karşısındaki kimseden görmediği bir intikam arzusu beklemektedir. Çınar ise, çözülen düğümle birlikte yeni bir hayata başlamak ister; ancak, hesaplanamayan bazı gelişmeler acaba bunu başarmasına izin verecek midir?

Ilgaz ve Ceylin'in yolculuğunda "son" hala çok uzaktadır, şimdilik konulan virgül acaba onları nereye savuracaktır? Ne kendilerinin ne ailelerinin ne de dostlarının gerçekliğinden şüphe ettiği aşkları, bugünden asla öngöremeyecekleri kadar büyüyecek olaylar silsilesinin içinde nereye evrilecektir?

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👉YARGI 34. BÖLÜM İZLE

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👉YARGI 34. BÖLÜM İZLE