📺Kasaba Doktoru 6. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Kasaba Doktoru son bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Kasaba Doktoru 13 Mayıs Cuma günü ekranlara geldi. İzleyiciler, Kasaba Doktoru 6. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

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KASABA DOKTORU 6. BÖLÜM KONUSU

Yalçın'ın Erol'un ameliyatını bahane ederek Uluçınar'a ekip göndermesi başta Mine olmak üzere herkesin huzurunu kaçırır. Kaçınılmaz bir savaşın içine çekildiğini fark eden Hakan, oyunu kuralına göre oynamaya karar verir. Ömer annesiyle ilgili aldığı haberi Leyla ile paylaşınca aralarındaki buzlar erimeye başlar. Hastanede kendisine muhbir bulan Bülent ise ekibini genişletme ve Hakan'ı yalnızlaştırma planını uygulamaktadır. Bülent'in ekibinden Bahar Hemşire, Leyla'nın travmasının üzerine gider. Berk ise babasını kurtardığı için kendisine minnettar olan Sevil'i Leyla hakkında bilgi almak için kullanır. Mine, Hakan'ı korumak için kendisiyle görüşmek isteyen Yalçın'la gizlice buluşur; ancak bir düşman tarafından izlendiğinin farkında değildir. Yalçın başta Leyla olmak üzere herkesi kendi tarafına çekebilmek için koz toplamaktadır. Tüm bunlar olurken bütün gün hastanede gezen şüpheli bir şahıs herkesin hayatını tehlikeye atacaktır.

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👉KASABA DOKTORU 6. BÖLÜM İZLE

👉KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KASABA DOKTORU 6. BÖLÜM İZLE

👉KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KASABA DOKTORU 6. BÖLÜM İZLE