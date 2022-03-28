Haberler Dizi Haberleri 📺 Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

📺 Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölümüyle izleyicilerle buluştu. 28 Mart Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde neler yaşandı merak ediliyor. Arama motorlarında araştırma yapanlar, Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm full izle, TRT Alparslan Büyük Selçuklu izle, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 19. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 00:30
📺 Alparslan Büyük Selçuklu 19. bölüm İZLE | Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm TEK PARÇA FULL İZLE

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan doruktaydı. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 28 Mart Pazartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri...

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM KONUSU

Nöbetçi alpların şehadetinin hesabını sormak için Vaspurakan'a giden Alparslan, Bizanslı askerlerin de aynı şekilde çarmıha gerildiğini görünce bu işi Bizans'ın yapmadığını anlamıştı. Hem Alparslan'a hem Diyojen'e gelen "İntikam" yazılı not neyin habercisidir? Liparit'in oğulları babalarının öcünü alabilmek için ne yapacaklar? Alparslan bu yeni düşmanlarına karşı hangi tedbirleri alacak? Kaçırılan Çağrı Bey'in kurtarılması için hangi hamleleri yapacak? Sultan Tuğrul'un bu konu hakkındaki tasarrufu ne olacak? Alparslan'ın kendisine soğuk davrandığını gören Akça, Alparslan'ın gönlünü almak ve gerçeği ona söylemek için nasıl bir yol izleyecek? Şehver'in ölümünde payı olduğunu parçaları birleştirerek keşfeden Akça, Karaca ile yine karşı karşıya gelecek. Karaca'nın tehditlerine rağmen Akça, Karaca'nın yaptıklarını Çağrı Bey'e söyleyecek mi? Bizans'ta başlayan taht oyunlarında yeni çekişme ne üzerine olacak? Dukas ve Diyojen, Kekavmenos'tan nasıl kurtulacak? Kekavmenos, kendisine yapılan planlardan haberdar olacak mı, bu planların üstesinden nasıl gelecek?

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