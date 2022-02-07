Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Alparslan: Büyük Selçuklu 12. bölüm bugün mü? Alparslan: Büyük Selçuklu 12. bölüm fragmanı...

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde heyecan dorukta. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 7 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm bilgileri ve fragmanı...

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan, ihaneti ortaya çıkan Göktuğ'un kellesini aldıktan sonra gelip bu oyunu Kekavmenos'la birlikte kurduğuna inandığı Akça'nın boynuna kılıcı dayayıp hesap sorar. Akça'nın açıklamaları Alparslan'ı ikna edecek mi, yoksa Akça için artık yolun sonu mu?

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Kekavmenos'un "Onu almadan asla geri dönme" diyerek Akça'yı kurtarmaya gönderdiği Alpagut Alparslan'ı ikna etmek için çok zorlu bir uğraş içine girer. İkisinin de ifşa olması tehlikesi ile yüz yüzedir. Tuğrul Bey'in haklı bulduğu Yınal Bey Alparslan'a karşı yeni hamleler yaparken diğer cephede Alparslan'ın canını yakmak isteyen Bozan bu defa farklı bir oyun kurmaya hazırlanır.

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Akça'nın, Alparslan'ın eline düştüğünü duyan Kekavmenos, Akça'yı kurtarmak için bütün imkânlarını seferber ederken Dukas ve Diyojen'den bu sırrı nasıl saklayacak? Bozan da bu planlarının içinde mi, yoksa Kekavmenos'un başka bir planı mı var? Obaya hain yaftasıyla zincire vurulmuş halde getirilen Akça, kendini nasıl aklayacak?

Alparslan Büyük Selçuklu 12. Bölüm FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLA

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