Red Bull İstanbul'da

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
Red Bull, her yıl düzenlediği "Red Bull Uçuş Günü"nü 4 yıl aranın ardından İstanbul'da yeniden düzenleyecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Red Bull Uçuş Günü, etkinliğe katılan takımların kendi tasarladıkları uçuş araçlarıyla rampadan denize doğru süzüleceği etkinlik olarak ifade ediliyor. Etkinlik, 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan Sahili'nde izleyicilerle buluşacak. Hayal gücünün sahneye çıktığı "Uçuş Serbest" temasıyla yapılacak etkinliğin başvuruları, 7 Haziran'a kadar şirketin internet sitesi üzerinden devam edecek. Etkinlik, müzik ve gösterilerle gün boyu sürecek festival deneyimi yaşatacak.