CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Sporlar Milli boksör Ayşen Taşkın, Riyad'da altın madalyaya ulaştı

Milli boksör Ayşen Taşkın, Riyad'da altın madalyaya ulaştı

Milli boksör Ayşen Taşkın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2025 Çarşamba 10:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milli boksör Ayşen Taşkın, Riyad'da altın madalyaya ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu olan Ayşen Taşkın, Türkiye'ye organizasyondaki boks branşındaki ilk altın madalyasını getirdi. 54 kilo kategorisinde mücadele eden milli sporcu, finalde Azerbaycanlı rakibi Nargiz Zeynelova ile karşılaştı. Taşkın, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları, 7-21 Kasım tarihleri arasında Riyad'da yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, organizasyona judo, karate, boks ve güreş branşlarında 9 sporcuyla katılıyor.

Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı...
DİĞER
Beşiktaş'ın yıldızı Jota Silva'nın eski antrenörü SABAH Spor'a konuştu! "Onun için görev fark etmez"
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkazda arama kurtarma ve kaza ekibi incelemelerine başladı
Duran'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş talep!
Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona - OH Leuven maçı canlı yayın bilgisi! Barcelona - OH Leuven maçı canlı yayın bilgisi! 10:45
Duran'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş talep! Duran'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş talep! 10:38
Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi 10:14
Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı... Brezilya basını duyurdu! Talisca'nın yeni takımı... 10:14
Milli boksör Ayşen Taşkın, Riyad'da altın madalyaya ulaştı Milli boksör Ayşen Taşkın, Riyad'da altın madalyaya ulaştı 10:08
Thunder, Warriors'ı farklı geçti Thunder, Warriors'ı farklı geçti 09:45
Daha Eski
Bayern Münih - Arsenal maçı detayları! Bayern Münih - Arsenal maçı detayları! 09:29
G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Lookman teklifi ortaya çıktı! 09:06
Türkiye-Bulgaristan maçı yayın kanalı belli oldu Türkiye-Bulgaristan maçı yayın kanalı belli oldu 08:09
Bugünkü maçlar listesi (12 Kasım) Bugünkü maçlar listesi (12 Kasım) 07:43
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:35
Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! Arda Güler'den esprili Dünya Kupası açıklaması! 01:34