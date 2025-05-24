DİĞER
Raket sesleri var
Şırnak'ın gözde spor organizasyonlarından biri haline gelen Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, unutulmaz bir finalle sona erdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final karşılaşmalarını yerinde izlemeye geldi. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Daha önce roket seslerinin, çatışmanın olduğu dağlarda şimdi raket sesleri var. Daha önceleri terörle anılan bölgelerde artık gençlerin heyecanı var" dedi.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.