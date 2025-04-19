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Haberler Diğer Sporlar 7. Etnospor Forumu Rusya'nın St. Petersburg kentinde başlıyor!

7. Etnospor Forumu Rusya'nın St. Petersburg kentinde başlıyor!

7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla 20 Nisan Pazar günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde başlayacak.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 12:47
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7. Etnospor Forumu Rusya'nın St. Petersburg kentinde başlıyor!

7. Etnospor Forumu, "Geleneksel Sporların İhyası" parolası ve 75 ülkeden katılımcılarla 20 Nisan Pazar günü Rusya'nın St. Petersburg kentinde başlayacak.

Forumun açılışında, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katılımcılara hitap edecek.

Açılış konuşmalarının ardından üst düzey devlet yetkililerinin bir araya geleceği Bakanlar Paneli ile forum resmen başlayacak.

İki gün sürecek forum, gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak.

Forumda geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.

Forum kapsamında, "Geleneksel Sporların İhyası" başlığı altında çeşitli paneller düzenlenecek. Alanında uzman akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar; geleneksel sporların uluslararası iş birliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuları ele alacak.

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